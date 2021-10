WM-Qualifikation : DFB-Frauen mit Rückkehrerinnen Schult und Gwinn

Frankfurt/Main Torhüterin Almuth Schult vom VfL Wolfsburg und Giulia Gwinn vom FC Bayern München kehren nach langen Abstinenzen in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen zurück.

Neben dem Duo berief Voss-Tecklenburg 22 weitere Spielerinnen für die beiden WM-Qualifikationspartien gegen Israel. Zunächst steht am 21. Oktober (18.00 Uhr/MESZ) ein Auswärtsspiel auf dem Programm, am 26. Oktober (16.05 Uhr) wird dann in Essen gespielt. „Unser Anspruch ist es, die nächsten Siege zu holen und dabei von Beginn an dominant und präsent aufzutreten. Das ist uns in den ersten beiden Spielen nicht von Anfang an gelungen. In diesem Bereich wollen wir uns steigern und mit Anpfiff hellwach sein“, sagte Voss-Tecklenburg. In den ersten beiden Partien hatte es klare Siege gegeben.