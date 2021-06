Länderspiel : DFB-Frauen mit zahlreichen Veränderungen gegen Chile

Offenbach Mit dem Länderspiel gegen Chile endet für die Frauenfußball-Nationalmannschaft die Saison. Für einige sehr junge Spielerinnen könnte die Partie aber der Startschuss für den Kampf um die EM-Plätze sein.

Eigentlich geht es für die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft im Länderspiel gegen Chile um nichts. Für jede einzelne Spielerin aber geht es am Dienstag (15.00 Uhr/ZDF) in Offenbach um sehr viel.

Denn es wird ein deutsches Team auflaufen, das so noch nie zusammengespielt hat und wohl zu den jüngsten und unerfahrensten der Länderspiel-Geschichte gehört. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird am Ende einer langen, harten und coronabedingt intensiven Saison noch einmal genau hinsehen, welche Anschluss-Spielerinnen tatsächlich den Sprung in den EM-Kader 2022 schaffen können.