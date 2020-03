Algarve-Cup : DFB-Frauen nach 4:0 gegen Norwegen im Endspiel

Lagos Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat beim Algarve-Cup nach einem überzeugenden Sieg gegen Titelverteidiger Norwegen das Endspiel erreicht.

Die auf allen elf Positionen in der Startformation im Vergleich zum 1:0-Auftaktsieg gegen Schweden veränderte DFB-Auswahl kam am Samstag in Lagos zu einem verdienten 4:0 (2:0)-Erfolg. Damit trifft das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im Finale am Mittwoch auf Neuseeland oder Italien.