Fußball DFB-Frauen: Nicht weiter als das Frankreich-Spiel denken

„Wir denken jetzt nicht: Wir gehen jetzt locker an die Sache ran, wir haben ja eine zweite Chance. Jetzt zählt nur eines - das ist morgen das Spiel“, betonte die 31 Jahre alte Hendrich vom VfL Wolfsburg bei der Pressekonferenz. Dass bei dem Final Four auch der Nations-League-Titel ausgespielt wird, spiele natürlich „auch eine Rolle. Aber in erster Linie geht es trotzdem um Olympia. Alles andere wäre ein Bonus.“