Frauenfußball : DFB-Frauen ohne Gwinn - Hoffen auf volles Haus in Dresden

DFB-Frauen ohne Gwinn - Hoffen auf volles Haus in Dresden

Dresden Mit den Torjägerinnen Alexandra Popp und Lea Schüller testet das deutsche Team gegen Frankreich. Der Blick geht schon Richtung WM 2023 in Australien und Neuseeland.

In einem mit 28.000 Zuschauern ausverkauften Rudolf-Harbig-Stadion von Dresden dürfen die deutschen Fußballerinen möglicherweise das Test-Länderspiel gegen Frankreich bestreiten.

„Wir hoffen, dass die letzten 2500 Stehplatzkarten noch verkauft werden, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Abend vor der Partie am Freitag (20.30 Uhr), die zur Freude der Vize-Europameisterinnen zur besten Sendezeit von der ARD übertragen wird.

Voss-Tecklenburg: „Spiel auf Augenhöhe“

Dennoch fallen wichtige Spielerinnen beim ersten Heimspiel nach dem Turnier in England aus: Lina Magull vom FC Bayern wegen Corona, Frankfurts Laura Freigang wegen einer Schulterverletzung, Frankreich-Profi Sara Däbritz (Olympique Lyon) wegen Problemen im Sprunggelenk - und zum Entsetzen der ganzen Mannschaft auch Giulia Gwinn. Die 23-jährige Münchnerin hat sich im Training „vermutlich“, so die Bundestrainerin, wieder einen Kreuzbandriss zugezogen - was ihr bereits 2020 passiert war. Das Ergebnis der abschließenden Untersuchungen hat ihr Club noch nicht bekannt gegeben.