EM-Qualifikation : DFB-Frauen schlagen Griechenland - Bilanz bleibt perfekt

Ingolstadt Das war kein Gradmesser. Auch im siebten EM-Quali-Spiel bleiben die deutschen Fußball-Frauen ohne Gegentor und Punktverlust. Die Mittelstürmerin sorgt in Ingolstadt schnell für die Entscheidung.

Der Schlüssel zum klaren Sieg war Stoßspitze Freigang, die stets anspielbar und ihre Chancen in der ersten Halbzeit eiskalt zu nutzen wusste. „Es macht Spaß, mit so tollen Spielerinnen zu spielen. Ich hätte noch ein, zwei mehr machen müssen, aber ich will mich nicht beschweren“, sagte die 22-Jährige. „Ich denke, wir können alle zufrieden sein.“ In Dublin soll nun nicht nur der achte Sieg eingefahren werden, sondern auch die Qualifikation ohne ein Gegentor beendet werden.

Der so wichtige erste Treffer war am Freitag per Standard gefallen: Nach einer Eckenvariante brachte Maroszan eine punktgenaue Flanke in die Mitte, wo die bestens postierte Hegering nur noch einköpfen musste. Doch die Gäste agierten auch nach dem schnellen Rückstand nicht offensiver, sondern versuchten von Beginn an, den Schaden in Ingolstadt zu begrenzen. Das misslang vor der Pause: Die stark aufgelegte Torjägerin Freigang machte nicht nur als dauerhafte Anspielstation, sondern vor allem mit drei stark herausgespielten Toren in 24 Minuten auf sich aufmerksam. Der robuste Einsatz der Griechinnen verhinderte schon vor dem Wechsel eine höhere Führung.