Die neue Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kann beim Klassiker in Schweden am 6. April (13.45 Uhr/ARD) sowie bei ihrem Heimdebüt drei Tage später in Paderborn gegen Japan (16.00 Uhr/ZDF) auf drei Rückkehrerinnen bauen. dpa