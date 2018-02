später lesen In Ontario DFB-Frauen testen im Juni gegen Kanada FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Die deutsche Fußball-Frauen-Nationalmannschaft reist im Frühsommer zu einem Testspiel nach Kanada. Die Partie gegen den Weltranglistenfünften findet am 10. Juni in Hamilton in Ontario statt, wie der DFB mitteilte. Anpfiff ist um 21 Uhr (MESZ). dpa