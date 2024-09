Frauenfußball DFB führt U23 ein: Baustein für Rückkehr in die Weltspitze

Der Deutsche Fußball-Bund will mit der Einführung einer U23 den Weg der deutschen Frauen-Nationalmannschaft zurück in die Weltspitze weiter forcieren. Bereits in dieser Saison wird die Auswahl an einer europäischen Spielrunde teilnehmen. Die erste Partie steht am 24. Oktober in Deutschland gegen Frankreich an, vier Tage später wird in Italien gespielt.