Nations League DFB-Pokal statt DFB-Frauen im TV: Für Hrubesch zweitrangig

„Im Moment kann's uns ja nicht stören. Für uns geht es darum, dieses Spiel zu machen morgen. Alles andere ist für mich eigentlich komplett uninteressant“, sagte der Interims-Bundestrainer vor dem Duell an diesem Dienstag in Reykjavík. Während im Hauptprogramm das DFB-Pokal-Spiel zwischen den Männern des 1. FC Kaiserslautern und des 1. FC Köln läuft, sind die Frauen online ab 20 Uhr im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek zu sehen.