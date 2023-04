Frauenfußball DFB-Team ohne Stammkeeperin Frohms gegen Brasilien

Die frühere DFB-Kapitänin Dzsenifer Marozsán wird bei ihrem Abschiedsspiel nicht in der Startelf stehen, kündigte die Trainerin am Montag zudem an. „Wir haben im Vorfeld intensiv gesprochen, dass wir eine Aufgabe als Mannschaft vor der WM haben und deshalb nicht mit Dzsenifer Marozsán beginnen werden, sondern sie wird im Laufe der zweiten Halbzeit eingewechselt“, erklärte die 55-Jährige und sprach von einer „sehr guten Lösung“, die auch die langjährige Spielmacherin voll angenommen habe.