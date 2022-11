Testspiel in New York : DFB-Torhüterinnen Schult und Berger erhalten Chance in USA

Testspiel in New York

Nationalspielerin Almuth Schult (unten) soll in New York im Tor zum Einsatz kommen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Harrison Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat für das zweite Testspiel der deutschen Fußballerinnen gegen die USA eine Rotation auf der Torhüterinnen-Position angekündigt.

Almuth Schult (Angel City FC) und Ann-Katrin Berger (FC Chelsea) sollen in der Partie am Sonntag (23.05 Uhr MEZ, ARD-Livestream) jeweils zum Einsatz kommen, sagte Voss-Tecklenburg. Stammkeeperin Merle Frohms (VfL Wolfsburg) hatte bei den Vize-Europameisterinnen beim 2:1 im ersten Duell am Donnerstag (Ortszeit) im Tor gestanden.

Auch ansonsten will Voss-Tecklenburg die Aufstellung für den Test in Harrison bei New York mit Blick auf die weitere Belastung zum Jahresausklang wählen. „Wir werden nicht jede Spielerin einsetzen, weil wir Rücksicht nehmen auf das, was vorher war. Wir haben uns vorher sehr im Detail Gedanken gemacht, wie wir das erste und das zweite Spiel angehen und wie wir allen Spielerinnen, vor allen denen, die noch in die Champions League gehen, gerecht werden“, sagte Voss-Tecklenburg.