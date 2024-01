Fußball-Prämien DFB-Vize Sasic setzt sich für „Equal Pay“ ein

Viele Nationalspielerinnen hatten in der Vergangenheit betont, dass es ihnen in der Debatte vor allem um vernünftige Gehälter in der gesamten Bundesliga und um „Equal Play“ geht, also gleiche Trainingsbedingungen. Letztere sind beim DFB bei den Männern und Frauen laut Verbandspräsident Bernd Neuendorf inzwischen gleich.