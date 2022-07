Von Frohms bis Waßmuth : Die 23 deutschen EM-Spielerinnen in Kurzporträts

London Die DFB-Frauen wollen sich bei der EM in England einen Namen machen. Alexandra Popp und Almuth Schult sind wohl die Bekanntesten aus dem DFB-Team, Giulia Gwinn ist bei Instagram ein kleiner Star.

Tor:

Abwehr:

Marina Hegering (32/20/FC Bayern München): Spitzname „Maschina“. Ist die Abwehrchefin und Älteste im Team, fehlte zuletzt aber oft verletzt. Zweikampfstark und routiniert. Spielt künftig in Wolfsburg und soll dort in zwei Jahren in den Trainerstab wechseln.

Mittelfeld und Angriff:

Laura Freigang (24/13/Eintracht Frankfurt): Die Stürmerin ist der DJ in der Kabine und selten um klare Worte verlegen. Sie gab zuletzt sogar dem „Playboy“ ein Interview. Gilt als starker Joker, hat in ihren 13 Länderspielen bereits neun Tore erzielt.

Lena Lattwein (22/17/VfL Wolfsburg): Studiert Wirtschaftsmathematik an der Universität Mannheim. Ist an ihrer blonden Mähne gut auf dem Platz zu erkennen. Kam 2021 von der TSG 1899 Hoffenheim nach Wolfsburg und etablierte sich dort im Mittelfeld.

Lea Schüller (24/39/FC Bayern München): Mit 16 Treffern in 22 Spielen Torschützenkönigin der Bundesliga. Hat schon zweimal ein Viererpack in einem Länderspiel erzielt. In den sozialen Medien heißt es dann: #Esschuellert - in Anlehnung an ihren Clubkollegen Thomas Müller.