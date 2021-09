Europameisterschaft : Doku-Serie über Frauen-Nationalteam: „Mehr Sichtbarkeit“

Dresden Die deutschen Fußballerinen werden auf ihrem Weg zur EM 2022 in England von einem Filmteam für eine Dokuserie begleitet.

„Wir machen das Licht an“, sagte Regisseurin Martina Hänsel bei der Video-Schalte. Sie will dabei vor allem Geschichten über die Spielerinnen, auch über deren Privatleben erzählen: „Sie sollen uns tief in ihre Seele blicken lassen, auch der Schmerz gehört dazu.“

Das aktuelle Frauen-Team spielt in der WM-Qualifikation am 18. September (16.05 Uhr/ARD) in Cottbus gegen Bulgarien und drei Tage später in Chemnitz (16.00 Uhr/ZDF) gegen Serbien.