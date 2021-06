Testspiel gegen Frankreich : Ein Spiel voller Lernsituationen für die DFB-Frauen

Straßburg Auf dem Weg zur Europameisterschaft 2022 gibt es für Frauenfußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg mit dem Spiel gegen Frankreich viele Erkenntnisse. Ihr junges Team ist trotz der Niederlage auf dem richtigen Weg.

Die Spielerinnen auf dem Platz gingen ebenso viele Wege wie die Bundestrainerin an der Seitenlinie in ihrer Coachingzone.

Martina Voss-Tecklenburg gab der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft beim Länderspiel in Frankreich lautstark Anweisungen, lobte, korrigierte, animierte. Zumindest was das Ergebnis betrifft, war das nicht von Erfolg gekrönt. Die wegen der vielen Ausfälle stark verjüngte Mannschaft unterlag dem französischen Starensemble mit 0:1 (0:1).

„Es hat immer etwas gefehlt“, sagte Voss-Tecklenburg, ohne den Stab über dem Team brechen zu wollen oder zu müssen. Denn was Laufbereitschaft und Kampfkraft anbelangte, war es ein sehr guter Auftritt der DFB-Frauen am Ende einer langen Saison. Was wie so oft in jüngerer Vergangenheit nicht funktionierte, war die Präzision, die Konsequenz, die Übersicht beim letzten Pass vor dem gegnerischen Tor. Ein Manko, was sich beinahe wie ein roter Faden durch alle Länderspiele dieses Jahres zieht.