Champions League Eintracht-Frauen verpassen Viertelfinale nach Niederlage

Die Frankfurterinnen können damit am letzten Spieltag gegen den FC Rosengard/Schweden am kommenden Mittwoch Benfica Lissabon nicht mehr vom zweiten Tabellenplatz der Gruppe A verdrängen. Barcelona landete den fünften Sieg im fünften Spiel und hat in dieser Königsklassen-Saison bisher nur den einen Treffer durch Eintracht-Nationalstürmerin Laura Freigang beim 1:3 im Hinspiel kassiert.