EM in England : Elf Gründe für die Stärke der DFB-Frauen

EM in England

London Deutschland ist nun neben Gastgeber England und Frankreich der heißeste Titelkandidat bei der Fußball-EM. Vor dem Turnier galten die DFB-Frauen als Wundertüte, jetzt überzeugen sie auf ganzer Linie.

Drei Jahre nach dem Viertelfinal-Aus bei der Weltmeisterschaft in Frankreich melden sich die deutschen Fußballerinnen mit zwei starken Auftritten auf der internationalen Bühne zurück.

Viel Zeit:

Voss-Tecklenburg (54) hatte im Prinzip drei Jahre Zeit, ein Team zu formen, da durch das Scheitern bei der WM gegen Schweden auch die Olympia-Teilnahme verpasst wurde. In der EM- und WM-Qualifikation sowie in Testspielen war der Lerneffekt offenbar doch größer als erwartet.

Trainingslager zur Vorbereitung:

Die Bundestrainerin hatte gleich drei Trainingslager vor der EM - ein sogenanntes Pre Camp in Frankfurt/Main und zwei in Herzogenaurach. Dabei wurden Abläufe einstudiert und der Zusammenhalt gefestigt.

Ein gleichmäßig besetzter 23er-Kader:

Zwei Vereinsblöcke:

Acht Spielerinnen vom deutschen Meister und Pokalsieger VfL Wolfsburg sowie sieben vom FC Bayern München: Gerade diese EM-Teilnehmerinnen machten durch die Champions-League-Spiele in der vergangenen Saison - oft auch vor großer Kulisse - teilweise große Schritte in ihrer Entwicklung.

Abwehrstärke:

Die Viererkette mit Giulia Gwinn, Kathrin Hendrich, Maria Hegering und Felicitas Rauch hat vor der EM kaum so zusammen gespielt. Das Quartett überzeugt aber durch die Bank - und wird durch viel Defensivarbeit ihrer Mitspielerinen weiter vorne unterstützt.

Torhüterin Merle Frohms:

Voss-Tecklenburg setzt weiter auf die sprungstarke 27-Jährige - obwohl die Führungskraft Almuth Schult nach der Geburt ihrer Zwillinge zurück ist. Zur neuen Saison ersetzt die bisherige Frankfurterin Frohms ihre DFB-Rivalin Schult (Angel City FC/USA) in Wolfsburg.

Professionelles Umfeld:

Auswahl im Sturm:

Die Bundestrainerin:

Ihre taktischen Pläne und Personalentscheidungen gingen bei diesem Turnier bisher perfekt auf. Vergessen ist die überraschende Niederlage in der WM-Qualifikation in Serbien. Das Team strahlt innere Überzeugung, körperliche Fitness und das Gefühl aus, als wisse es, was auf dem Platz zu tun ist.