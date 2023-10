Nations League Elfmetertor erlöst deutsche Fußballerinnen auf Island

Vor vielen leeren blauen Sitzen erzielten Giulia Gwinn (65./Foulelfmeter) und Klara Bühl (90.+4) die Tore in Reykjavík. Durch den Sieg bleibt die deutsche Elf weiter drei Punkte hinter Dänemark, das 2:1 (2:0) gegen Wales gewann. Am 1. Dezember kommt es in Rostock zum direkten Duell.