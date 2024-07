Olympia in Frankreich Eltern von Giulia Gwinn wieder als Fans dabei

Gabi und Florian Gwinn aus Ettenkirch am Bodensee hatten bei der EM 2022 in England mit ihren schwarz-rot-goldenen Perücken für Aufsehen gesorgt und waren ein viel fotografiertes und gefilmtes Motiv. Bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland fehlte ihre Tochter nach einem Kreuzbandriss. Giulia Gwinn ist inzwischen stellvertretende Kapitänin im Nationalteam von Bundestrainer Horst Hrubesch.