EM in England : EM als „Push“? DFB muss nicht nur um Fußball-Mädchen kämpfen

London „Strategie Frauen im Fußball FF27“ heißt das Papier, das den Frauen- und Mädchenfußball voran bringen soll. Es geht für den DFB auch darum, international den Anschluss nicht zu verlieren.

Wollen Vorbilder stellen

Joti Chatzialexiou, der Sportliche Leiter Nationalmannschaften, gehört zur deutschen Delegation, die am Sonntagabend im Teamhotel in London-Brentford abstieg. Er schaut bei dem Turnier natürlich ganz genau hin - und weit darüber hinaus. „Wenn wir sehr erfolgreich abschneiden, wenn wir ein gutes Turnier haben, wenn wir role models (Vorbilder) in England produzieren, dann werden wieder sehr viele Mädchen in die Vereine gehen und Fußball spielen“, sagte Chatzialexiou im Sky-Interview. „Das wird unter anderem auch eine Zielsetzung sein neben dem Turnier, das wir alle gewinnen wollen, aber auch für die Zukunft unserer Fußball-Mädchen etwas zu tun.“