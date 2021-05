Frauen-Bundesliga : Entscheidung vertagt - Wolfsburg siegt knapp

Leverkusen Die Meisterschafts-Entscheidung in der Frauenfußball-Bundesliga fällt erst am letzten Spieltag.

Am Sonntag gewannen sowohl Spitzenreiter FC Bayern München als auch Verfolger VfL Wolfsburg ihre letzten Auswärtsspiele der Saison, wodurch die Bayern vor dem Bundesliga-Finale weiter zwei Punkte Vorsprung haben.

Sie setzten sich bei Bayer Leverkusen mit 4:0 (1:0) durch. Der VfL Wolfsburg entschied die Partie bei Eintracht Frankfurt mit 3:2 (2:0) für sich. Am letzten Spieltag am 6. Juni empfangen die Münchnerinnen Frankfurt, Wolfsburg spielt daheim gegen Werder Bremen.

Die Bayern-Frauen taten sich in Leverkusen lange schwer. Zwar bestimmten sie die Partie, scheiterten mit einigen guten Möglichkeiten aber immer wieder an Bayer-Schlussfrau Anna Klink. Erst Lea Schüller überwand die gute Torhüterin in der 38. Minute. Nach der Pause kamen die Münchnerinnen durch das siebte Saisontor von Marina Hegering (57.) sowie Viviane Asseyj (74.) und noch einmal Schüller (87.) zum Erfolg.