Nationalmannschaft Ex-Kapitänin Marozsan aus deutschem Team verabschiedet

Vor einem Jahr hatte die gebürtige Ungarin beim 2:3 in der WM-Qualifikation in Serbien einen Kreuzbandriss erlitten, sie verpasste die EM in England. „Mein Knie ist leider nicht mehr das, was es war. Auch wenn ich im Verein alle Einheiten absolviere, alle Spiele. Ich muss viel dafür machen, damit es auch so möglich ist“, sagte sie vor wenigen Tagen.