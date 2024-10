Fußball Ex-Schiedsrichterin Steinhaus-Webb wird FIFA-Funktionärin

Bibiana Steinhaus-Webb übernimmt beim Fußball-Weltverband eine maßgebliche Rolle. Die 45-Jährige wurde als „Leiterin der Frauenabteilung der FIFA-Schiedsrichtersubdivision“ präsentiert. „Ich freue mich sehr, zur FIFA zu stoßen und zur kontinuierlichen Förderung des Frauenschiedsrichterwesens beizutragen“, erklärte Steinhaus-Webb. „Ich fühle mich sehr geehrt, meine Erfahrung einzubringen und Schiedsrichterinnen weltweit zu unterstützen.“Zuletzt war Steinhaus-Webb, die immer noch als bislang einzige Schiedsrichterin in der Männer-Bundesliga pfiff, als TV-Expertin in der ARD tätig. In ihrer neuen Funktion soll Steinhaus-Webb die Entwicklung des Frauenschiedsrichterwesens auf allen Stufen zusammen mit den FIFA-Mitgliedsverbänden und den Konföderationen beaufsichtigen und fördern.