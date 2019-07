Nach WM- und Olympia-Aus : Experten sehen auch Chance für DFB-Frauen

Rennes Auch bei Frauenfußball-Experten und Bundesliga-Protagonisten herrscht nach dem Viertelfinal-Aus der Nationalmannschaft bei der WM in Frankreich große Enttäuschung.

Allerdings sehen Siegfried Dietrich, Ralf Kellermann, Inka Grings und Co. auch die Chance für einen langfristigen Neuaufbau mit den zahlreichen Talenten. Da im kommenden Jahr auch die Olympia-Teilnahme wegfällt, sollte die Zeit effektiv genutzt werden. Auch der Deutsche Fußball-Bund und die Vereine sind nun gefragt, am gemeinsamen Produkt weiterzuarbeiten und aufs Tempo zu drücken.

„Nach dem schmerzhaften Ausscheiden müssen alle noch enger zusammenrücken, der DFB, die Liga, die Vereine. Ich bin überzeugt, dass die Nachhaltigkeit dieser WM viel größer ist als bei früheren Turnieren, weil in ganz Europa auch im Alltagsgeschäfts in den Frauenfußball-Ligen richtig Gas gegeben wird“, sagte Siegfried Dietrich, Manager des Bundesligisten 1. FFC Frankfurt und Ligasprecher, der Deutschen Presse-Agentur.

Er räumte ein, dass es schöner gewesen wäre, „wenn die DFB-Frauen das Halbfinale erreicht und sich für Olympia 2020 qualifiziert hätten“, aber: „Das sollte Ansporn für uns alle sein, an dem Gesamtprodukt Frauenfußball mit seinen Gesichtern intensiv weiterzuarbeiten.“

Er sei „tief enttäuscht, weil eine große Chance verpasst wurde“, schrieb dagegen Ralf Kellermann im „Kicker“. Das Halbfinale sei für die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zum Greifen nah gewesen. „Das tut schon weh! Die Aufmerksamkeit für den Frauenfußball während des Olympischen Turniers im nächsten Jahr in Tokio hätte dem deutschen Frauenfußball schon sehr gutgetan“, betonte der ehemalige Meistertrainer und jetzige Sportliche Leiter des Branchenführers VfL Wolfsburg. „In allen fünf WM-Spielen hat die Mannschaft nur phasenweise angedeutet, was in ihr steckt - aber leider nie über 90 Minuten.“