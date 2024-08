Fußball-Bundesliga der Frauen FC Bayern müht sich zum Auftaktsieg in Potsdam

„Ich denke, sie werden es uns schwer machen, die Räume eng machen“, hatte Bayern-Trainer Alexander Straus vorab bei MagentaTV gesagt. Er behielt Recht, was seiner Elf gegen den sechsmaligen Meister aber wenig nutzte. Nur selten fanden die im Vergleich zum Supercup-Sieg gegen den VfL Wolfsburg (1:0) auf vier Positionen veränderten Münchnerinnen Lücken in der dicht gestaffelten Turbine-Defensive. Der Sieg sei zwar „völlig verdient, aber manchmal ist es so wie diesmal“, sagte Straus nach dem Spiel über den kargen Auftritt seiner Elf.