Bundesliga der Fußballerinnen FC Bayern oder VfL Wolfsburg: Wer wird deutscher Meister?

Dann also, wenn die Meisterschale vergeben wird, die in den vergangenen zwölf Spielzeiten stets in Wolfsburg (7) oder München (5) landete. Letztmals 2012 hieß der Meister nicht VfL oder FCB, sondern Turbine Potsdam. Bei den Brandenburgerinnen eröffnen die Münchnerinnen am Freitag die neue Bundesliga-Saison, die nach Wunsch von Bayern-Präsident Herbert Hainer mit der dritten Meisterschaft in Serie enden soll. „Endlich auch mal wieder den Pokal zu gewinnen und in der Champions League weit zu kommen“, forderte Hainer zudem. Das Potenzial dazu hat der auch in der Breite stark besetzte und kaum veränderte Münchner Kader.