Frauen-Fußball FC Bayern verpflichtet schwedische Nationalspielerin

„Ich möchte dem Team in Zukunft helfen, weiter an seiner Erfolgsgeschichte zu schreiben, Titel zu gewinnen und in der Champions League möglichst weit zu kommen“, äußert Zigiotti Olme in der Vereinsmitteilung: „Mein Ziel ist es, die Mannschaft mit meinen Stärken, die allen voran in der Defensivarbeit liegen, zu unterstützen.“ Bislang bestritt sie 32 Länderspiele und wurde mit Schwedens Auswahl Dritte bei der Weltmeisterschaft 2019.