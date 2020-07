Breitensportangebot erweitern : FC Schalke gründet Frauenfußball-Abteilung

Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 gründet eine Frauenfußball-Abteilung. Wie der Bundesligist mitteilte, „soll in den nächsten Monaten nachhaltig eine gesamtheitliche Struktur im Bereich Frauen- und Mädchenfußball aufgebaut werden“.

Ein Damenteam soll künftig in der Kreisliga B antreten, eine weitere U17-Juniorinnenmannschaft in der Kreisliga. Zusätzlich soll in jedem Jahr ein weiteres Jugendteam hinzukommen, um so einen nachhaltigen Aufbau zu gewährleisten.