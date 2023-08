Spanischer Verbandsboss FIFA ermittelt gegen Rubiales - Druck in Spanien steigt

US-Star Megan Rapinoe sprach von einem großen „Ausmaß an Frauenfeindlichkeit und Sexismus in diesem Verband und in diesem Mann“. Dem Portal „The Athletic“ sagte die 38-Jährige in einem Interview: „In was für einer verkehrten Welt leben wir eigentlich? Auf der größten Bühne, auf der man feiern sollte, muss Jenni (Hermoso) von diesem Kerl körperlich angegriffen werden.“