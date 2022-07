DFB-Frauen : Filigrane Nationaltorhüterin Frohms klar die Nummer 1

London Der Viertelfinal-Einzug der deutschen Fußballerinnen bei der EM ist auch Merle Frohms zu verdanken. Eine Torhüterin, auf die viele Klischees nicht zutreffen.

Michael Fuchs ärgert es mächtig, wenn so etwas noch aufkommt. „Da geht gleich immer so ein Raunen durchs Stadion“, sagt der langjährige Torwarttrainer des DFB-Teams. „Und es heißt, die können nicht Fußball spielen. Ich glaube, das kann man heute nicht mehr sagen.“ Bestes Beispiel bei der Europameisterschaft in England: Merle Frohms - die deutsche Nummer 1 hat vor dem Viertelfinale gegen Österreich am Donnerstag (21.00 Uhr/ARD und DAZN) noch keinmal den Ball aus dem Netz holen müssen.