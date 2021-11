Frauen-Fußball : Formiga verabschiedet sich aus Brasiliens Nationalelf

Manaus Mit einem emotionalen Schlusspunkt hat Brasiliens Rekordspielerin Formiga ihre Karriere in der Fußball- Nationalmannschaft beendet.

Sie hat 233 Länderspiele bestritten und an sieben Olympischen Spielen teilgenommen - seit Atlanta 1996, als der Frauenfußball in das olympische Programm aufgenommen wurde. Dabei gewann sie zweimal Silber, 2004 in Athen und 2008 in Peking. Nachdem Formiga im Alter von 17 Jahren erstmals in die Seleção berufen wurde, nahm sie von 1995 bis 2019 an sieben Weltmeisterschaften teil. Das hatte zuvor keine Frau und kein Mann geschafft. Mit ihrer Erfahrung will sie nun den Frauenfußball in Brasilien weiterbringen.