Generalprobe geschafft : Frauen-Team und Keeperin Schult bestehen WM-Härtetest

Regensburg Die Schulter war noch bandagiert, doch Almuth Schult strahlte.

„Mir geht's gut. Ich bin froh, dass ich 90 Minuten gespielt habe. Es hat Spaß gemacht, auf dem Platz zu stehen“, sagte die Fußball-Nationaltorhüterin nach dem 2:0 im letzten WM-Test der DFB-Auswahl gegen Chile und fügte grinsend an: „Läuft!“. Schults Schulter war vor der Generalprobe für die kommende Woche beginnende Weltmeisterschaft in Frankreich die größte Sorge im deutschen Team gewesen.

Auch sonst zeigte sich die Bundestrainerin am Donnerstag überwiegend zufrieden. Die Mannschaft habe die Vorgabe, das Spiel zu bestimmen, gut erfüllt - vor allem in den ersten 20 Minuten. Da erspielte sie sich gegen den engagierten, aber harmlosen WM-Neuling zahlreiche Torchancen. Die 2:0-Pausenführung war hoch verdient, hätte aber höher ausfallen müssen.

Mit großer Wahrscheinlichkeit standen in Regensburg jene elf Spielerinnen in der Startelf, die auch beim ersten WM-Spiel gegen China am 8. Juni beginnen werden. „Wenn die Startelf so ist, sagt das einiges aus“, erklärte Voss-Tecklenburg.