NWSL : Frauenfußball in den USA in Aufruhr: „Brennt alles nieder“

Frauenfußball in den USA in Aufruhr: „Brennt alles nieder“

New York Nach dem Missbrauchsskandal im US-Turnen werden nun Verfehlungen im Frauenfußball bekannt. Mit Stars wie Megan Rapinoe und Alex Morgan hat die Sportart zwei starke Stimmen, die die Missstände öffentlich kritisieren. Erste Rücktritte gibt es bereits.

„Brennt alles nieder. Lasst all ihre Köpfe rollen“, forderte US-Kapitänin und Superstar Megan Rapinoe via Twitter. Am Wochenende rollte kein Ball, dafür prangerte die Vereinigung der Spielerinnen (NWSLPA) „systemischen Missbrauch“ in einer Spielklasse an, die wie alle anderen Topligen schon immer fast nur mit Männern in den entscheidenden Positionen besetzt ist.