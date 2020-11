Frauenfußball-Meister Wolfsburg gewinnt in Potsdam

Potsdam Double-Gewinner VfL Wolfsburg hat in der Frauenfußball-Bundesliga einen überzeugenden Auswärtssieg gefeiert.

Der deutsche Meister und Pokalsieger gewann am Freitagabend das Spitzenduell bei Turbine Potsdam mit 5:0 (3:0) und schob sich zumindest vorübergehend an den Bayern vorbei an die Tabellenspitze der Liga. Turbine bleibt auf Platz drei.