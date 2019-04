Die Fußballerinnen des SC Freiburg gehen trotz großer Personalprobleme zuversichtlich in ihr erstes DFB-Pokalfinale gegen den Topfavoriten VfL Wolfsburg. dpa

„Ich will nicht jammern. Mir tut es vor allem leid für die Mädels“, kommentierte SC-Trainer Trainer Jens Scheuer den Ausfall gleich eines halben Dutzend Spielerinnen, die das Fußball-Highlight an diesem Mittwoch (17.15 Uhr/ARD) in Köln verpassen. Fraglich bei den Breisgauerinnen ist zudem der Einsatz von Nationaltorhüterin Merle Frohms wegen eines Kapselrisses am Finger.

Gleichwohl vertraut Scheuer, der zur kommenden Saison zum FC Bayern München wechselt, im Spiel „David gegen Goliath“ seinem Restkader. „Wir haben eine kaputte Steinschleuder, aber wir wollen alles in die Waagschale werfen.“

Wie Scheuer erwartet VfL-Coach Stephan Lerch ein „tolles und attraktives“ Endspiel. „Wir nehmen die Favoritenrolle an“, sagte er am Dienstag in Köln. „Wir kennen diese Rolle ja und können gut damit umgehen.“ Die Wolfsburgerinnen könnten ihren insgesamt sechsten Pokalsieg feiern, den fünften in Serie.

Für das 39. Pokalfinale der Frauen sind laut Deutschem Fußball-Bund (DFB) bislang rund 14.000 Eintrittskarten verkauft. Auf der Gästeliste ganz oben steht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der auch die Siegerehrung vornehmen wird.

Infos zum DFB-Pokalfinale der Frauen

Infos zu Lena Goeßling vom VfL Wolfsburg

Interview mit Kölns Sportbotschafter Toni Schumacher

Meldung zu Horst Hrubesch auf dfb.de

Alle DFB-Pokalsiegerinnen

Direkter Vergleich Wolfsburg - Freiburg

Historie DFB-Pokalfinale der Frauen

Trophäe DFB-Pokal der Frauen

Infos zu Klara Bühl vom SC Freiburg