DFB-Pokal Freiburg setzt im Pokalfinale auf „Leaderin“ Minge

Auf eine Polizistin als möglicher Favoritenschreck setzen die Fußballerinnen des SC Freiburg im DFB-Pokal-Finale gegen den VfL Wolfsburg. Nationalspielerin Janina Minge geht in ihrem Beruf auf Streife, am Donnerstag (16.45 Uhr/ARD und Sky) in Köln hofft die 23-Jährige auf eine Überraschung gegen den neunmaligen Cupgewinner.