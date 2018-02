Freiburgs Frauen verbessern sich auf Platz zwei

Der SC Freiburg hat sich in der Frauenfußball-Bundesliga mit 26 Punkten auf den zweiten Platz hinter dem VfL Wolfsburg verbessert. Der deutsche Meister und Pokalsieger hat als Tabellenführer zwei Zähler mehr. dpa

Freiburg siegte in einem Nachholspiel am 4. Februar bei der SGS Essen mit 3:0 (1:0). Giulia Gwinn (24./66. Minute) traf doppelt. Lina Magull war in der 72. Minute mit einem Foulelfmeter zum 3:0 erfolgreich. Der MSV Duisburg bleibt nach dem 0:2 (0:1) gegen den SC Sand punktloser Tabellenletzter. Milena Nikolic (38.) und Verena Aschauer (62.) machten den Sieg der Südbadenerinnen perfekt. Der SC Sand ist Siebter, die SGS Essen ist Achter.

