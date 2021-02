Frauen-Nationalmannschaft : Frohms erhält Einsatzgarantie für beide Länderspiele

Düsseldorf Torhüterin Merle Frohms bekommt in den beiden anstehenden Länderspielen der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft eine Einsatzgarantie.

Das sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bei einer Online-Pressekonferenz vor den Spielen der DFB-Auswahl am Sonntag in Aachen gegen Belgien (18.00 Uhr/Eurosport) und am Mittwoch in Venlo gegen Europameister Niederlande (18.30 Uhr/Eurosport). „Sie hat in diesem Jahr noch nicht so oft gespielt, sie braucht die Praxis“, sagte die Bundestrainerin über die 26-Jährige.