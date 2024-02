Frauen-Bundesliga Frohms erwartet künftig mehr Spannung in der Liga

Die Vize-Europameisterin, die von 2020 bis 2022 in Frankfurt im Tor stand, hat großen Respekt vor der Eintracht: „Sie hat in der Hinrunde die Dreifach-Belastung der ersten Champions-League-Saison richtig gut weggesteckt. Und sie hat am Sonntag die Chance, ganz oben an die Spitze 'ranzukommen. Von daher wird es ein Spiel auf Augenhöhe sein.“ Die Bayern-Frauen treten am Samstag (14.00 Uhr) beim 1. FC Köln an.