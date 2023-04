Champions League Für Wolfsburgs Frauen lebt der Traum vom Triple

Arsenal hatte sich in der Runde zuvor gegen den FC Bayern München durchgesetzt - schied aber im Viertelfinale im vergangenen Jahr gegen den VfL aus. Das Rückspiel wird am 1. Mai (18.45 Uhr/DAZN) in London angepfiffen. Die VfL-Frauen gewannen 2013 und 2014 den Titel in der Königsklasse, dabei im ersten Jahr das Triple. Das Team mit den zahlreichen deutschen Vize-Europameisterinnen wie Popp, Lena Oberdorf, Merle Frohms, Kathy Hendrich, Marina Hegering oder Jule Brand darf noch auf drei Titel in dieser Saison hoffen: Im Halbfinale des DFB-Pokals siegten sie zuletzt beim FC Bayern mit 5:0. In der Bundesliga liegen die Münchnerinnen aber weiter einen Punkt vor Wolfsburg - wenn sie am Samstag gegen Freiburg gewinnen.