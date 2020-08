Wolfsburg-Torjägerin : „Fußballerin des Jahres“: FC Chelsea lockt Harder

San Sebastian Tore sind ihr Markenzeichen. Pernille Harder ragt aus der homogenen Mannschaft des VfL Wolfsburg heraus. Eine Unterschiedsspielerin, die am Sonntag geehrt wird. Und deren wohl baldiger Weggang eine große Lücke aufreißen würde.

In ihrer dänischen Heimat gab damals einfach kein Team für Mädchen. Ausgemacht hat ihr das nichts, im Gegenteil. „Auch wenn ich das einzige Mädchen war, wollten alle mit mir spielen.“ Und das hat sich nicht verändert - am Sonntag wurde die aus einer starken VfL-Mannschaft herausragende 27-Jährige zu Deutschlands „Fußballerin des Jahres“ gekürt.

Am Samstag sickerte durch, dass die 27-Jährige - ohnehin eine der am meisten umworbenen Spielerinnen in Europa - ihren noch bis 2021 laufenden Vertrag nicht erfüllen will. Der FC Chelsea soll angeblich 350.000 Euro für die Top-Angreiferin bezahlen. So viel wurde bislang noch nie für eine Bundesligaspielerin geboten. Der VfL bestätigte die Nachricht nicht.