Fußball Fußballerin kämpft gegen Diskriminierung stillender Mütter

Noch sei das Stillen in der Öffentlichkeit für manche Menschen aber eben nicht normal. Schon gar nicht in Fußballstadien. In der Männer-Bundesliga gab es Anfeindungen. Deshalb will die 27 Jahre alte Sellner mit öffentlichen Auftritten wie in Berlin mehr Akzeptanz und Toleranz gegenüber stillenden Müttern in der Öffentlichkeit schaffen.