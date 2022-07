DFB-Frauen : Giulia Gwinn bei EM: Eltern mit Perücken fiebern mit

London Giulia Gwinn ist - zumindest in ihrer Altersklasse - die populärste deutsche Fußballerin bei der Europameisterschaft. Auch sportlich hat die Bayern-Abwehrspielerin einen weiteren Schritt gemacht.

Auf dem Rasen und der Tribüne und vor allem in den sozialen Medien: Giulia Gwinn und ihre Eltern sind wohl die bekannteste deutsche Familie bei der Fußball-EM in England.

Eltern reisen mit Camper mit

Gabi und Florian Gwinn aus Friedrichshafen leben während des Turniers in einem Camper und düsen mit einer Vespa zu den Spielen ihrer immer bekannteren Tochter. „Sie haben wieder ihren Jahresurlaub nach dem Turnier ausgelegt. Das ist einfach megaschön“, sagte Giulia Gwinn im „Sportschau“-Interview. „Ich erkenne sie auf jeden Fall mit den Perücken immer direkt auf der Tribüne und freue mich. Es ist toll, dass sie immer bei mir sind, egal, in welches Land es mich zieht.“

Gwinn ist fester Bestandteil des Teams

Mit 16 ging Giulia Gwinn ins Internat des SC Freiburg, 2019 wechselte sie zum FC Bayern. Bei der WM in Frankreich wurde sie damals zur „Besten jungen Spielerin“ gewählt. 2020 erlitt Gwinn einen Kreuzbandriss, ein großer Einschnitt in ihrer Karriere. „Mit den drei Jahren und der Verletzung habe ich wichtige Schritte in meiner Entwicklung gemacht. Daran bin ich gewachsen“, sagte sie. „Ich kann der Mannschaft jetzt eine gewisse Sicherheit geben, aber in diese Rolle musste ich nach der Verletzung erst reinfinden.“