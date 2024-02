DFB-Frauen Giulia Gwinn muss nicht für „Angsthasenfußball“ büßen

Den Begriff „Angsthasenfußball“ konnten Gwinn und ihre Kolleginnen jedenfalls oft in Überschriften lesen. „Es war vielleicht hart formuliert. Ich war noch ein bisschen emotional geladen“, erklärte die Linksverteidigerin. Grundsätzlich sei ihre öffentliche Kritik aber intern geteilt worden: „Ich glaube, das hat - zumindest mit denen ich gesprochen habe - jeder so gesehen.“ Es könne sich jede Spielerin „da auch an die eigene Nase packen, da wir in der ersten Halbzeit einfach nicht das gezeigt haben, was in uns steckt“.