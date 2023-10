Frauen-Bundesliga Harder verletzt: Bayern siegt in Essen

Den ersten Saisonsieg feierte Eintracht Frankfurt am Samstag durch das 3:1 (0:1) gegen Neuling RB Leipzig. Barbara Dunst (71.), Laura Freigang (86./Foulelfmeter) und Carlotta Wamser (90.+2) trafen vor dem Playoff-Hinspiel in der Champions League gegen Sparta Prag am Dienstag. Wolfsburgs Frauen treten am selben Tag beim FC Paris an. Der FC Bayern ist direkt für die Gruppenspiele qualifiziert.