Standortbestimmung Heiße Woche im Frauenfußball: Liga-Hit nach Champions League

„Für uns gibt's nur ein Gas, das ist Vollgas“, sagt Wolfsburgs Svenja Huth vor den kommenden Herausforderungen. Für sie und ihre DFB-Kolleginnen geht es auch darum, sich in Topform für die WM im Sommer in Australien und Neuseeland zu bringen. „Ich finde es für meine persönliche Weiterentwicklung wichtig, in der Königsklasse zu spielen, weil man international gegen die besten Mannschaften spielt und es jedes Mal schwere Spiele sind, in denen man über sich hinauswachsen kann und an sein Limit gehen muss“, sagt Bayern-Torjägerin Lea Schüller.