Champions League „Herausragend“: Eintracht-Frauen feiern Königsklassen-Einzug

Auch unter den Spielerinnen um Dreifach-Torschützin Barbara Dunst herrschte Begeisterung. „In der Gruppenphase zu stehen, ist einfach crazy, wir haben so hart dafür gearbeitet. Ich freue mich für die ganze Mannschaft“, sagte Dunst. „Ein, zwei Gläser“ seien trotz der bevorstehenden Aufgaben sicher drin, betonte die Matchwinnerin. Dass der Einzug in die Gruppenspiele keine Selbstverständlichkeit ist, zeigte das Ausscheiden des VfL Wolfsburg am Mittwochabend. Damit sind in Meister FC Bayern und Frankfurt zwei deutsche Clubs in der Gruppenphase der Champions League vertreten.