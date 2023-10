Frauen-Nations-League Hermoso nach Comeback: „Leben gibt manchmal Geschenke“

Sie habe über viele Dinge nachgedacht, so Hermoso: „Aber das Leben gibt einem manchmal kleine Geschenke, und heute habe ich dieses Mal an viele Menschen gedacht, die hinter mir stehen.“ Dank ihnen habe sie wieder Spaß am Fußball, betonte die Torjägerin, die in ihrem 102. Länderspiel ihr 52. Tor erzielte.