Frauenfußball Hrubesch: Bundestrainer-Job geht an die Substanz

„Überreden muss mich keiner. Ich frage immer meine Frau“, sagte der frühere Mittelstürmer in einem Interview des „Kicker“ lachend. „Mir macht das riesigen Spaß“, betonte Hrubesch und fügte dann an: „Es ist aber auch klar: Ich bin 72 Jahre alt und merke, dass das auch an die Substanz geht.“